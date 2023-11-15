Прийшла нагодувати котів до зруйнованого окупантами будинку та впала: на Харківщині патрульні врятували жінку

15.11.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

В одному з прифронтових містечок Харківщини, до патрульних звернулась небайдужа громадянка. Вона повідомила, що неподалік лежить літня жінка, яка потребує допомоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Поліцейські одразу кинулись на допомогу. 82-річна жінка розповіла інспекторам, що прийшла до свого знищеного окупантами будинку, щоб покормити котів, але перечепилася і впала. Близько сорока хвилин вона чекала на допомогу, поки її не знайшла небайдужа жінка. На щастя, вона не отримала серйозних травм.

Патрульні попіклувались про бабусю, допомогли погодувати котиків, після чого відвезли її додому та передали рідним.

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