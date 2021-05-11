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11.05.2021  11:12   

Мать посадила детей на автобус и потеряла с ними связь

На Харьковщине полицейские оперативно разыскали двух пропавших детей.

10 мая в 00:25 в отделение полиции № 1 Купянского РВП поступила информация о том, что женщина в 20:00 на автостанции в Харькове посадила на автобус, следовавший по маршруту Харьков-Великий Бурлук, 15-летнюю девушку и мальчика 8 лет и потеряла с ними телефонную связь.

На поиски детей был привлечен личный состав территориального отделения полиции.

Уже в 1:20 правоохренители разыскали пропавших. Несовершеннолетние находились в поселке Великий Бурлук у знакомого семьи.

Мужчина встретил детей из автобуса и повез в их тети, но по дороге у него сломался транспортное средство. Из-за хлопот девушка не сразу позвонила матери, впоследствии же сообщила, что находится у знакомого.

Полицейские провели с подростком профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули домой.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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