20.07.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 20 июля

Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, проявите гибкость и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, ищите потайную дверцу.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Мнение Овна будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к нему: «Что вы думаете по этому поводу?». Не стоит бороться с неизбежным: Овен отлично справится с ролью эксперта и консультанта. Его опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Овна охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, его авторитет.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Для Тельца настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Тельцу навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что нужно Тельцу для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Дела, за которые возьмутся Близнецы, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Близнецов немалую роль. Вот почему звезды советуют Близнецам внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ними какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Близнецы просчитали последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку следует заранее приготовиться к тому, что он может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Рак попытается взглянуть на себя глазами тех, кто его критикует. Возможно, ему действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит положение Рака, как здоровое отношение к критике.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Льва придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды советуют Льву направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке – это будет полезно для обеих сторон.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Перед Девой будет стоять непростая задача: ей придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Деве хороший объект для поручений, и если Дева не отгородится от них грудой собственных дел, ей просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Девы ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет – не так уж важно.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы могут неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: они будут незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный им результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Весам будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие будут действовать так, как это нужно Весам. Для их же блага, конечно.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В любых делах Скорпион будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, он рассчитывает на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды предупреждают Скорпиона, что как бы он ни был уверен в своей правоте, настаивать на этом не следует. Ему надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, – иначе неизбежны обиды и конфликты.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Стрелец будет считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Стрельцу быстрее достичь результата. Идя на компромиссы, Стрелец добьется большего, чем если бы действовал напролом.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Козерога не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, так что звезды советуют Козерогу расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Козерогу сил и энергии на весь следующий день.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей имеет шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Водолей продвинется на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на его жизни.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В течение дня Рыб может ожидать непростой разговор с людьми, от которых они зависят. Возможно, их вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Рыб далеко идущие последствия, и им надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Рыбам удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!