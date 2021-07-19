19.07.2021 08:19 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 19 июля. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 16-а (п. №1) до 17:00 19 июля;

б-р Грицевца, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 19 июля.



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 319 (п. №2) до 17:00 19 июля;

пр. Жуковского, 3 (п. №6, стояк), ул. Метростроителей, 6 (п. №3), ул. Ольгинская (ч/с), ул. Арктическая (ч/с) до 20:00 19 июля.



Московский район:

пр. Московский, 89 (спаренный стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36, шоссе Салтовское, 73-а (п. №3), пр. Тракторостроителей, 65-д (п. №2), пр. Тракторостроителей, 100-б (п. №3) до 17:00 19 июля.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №А, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 66 (п. №1, спаренный стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №3, стояк) до 20:00 19 июля.



Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (спаренный стояк) до 15:00 19 июля;

ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 19 июля.; ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 36 (п. №1, стояк) до 17:00 19 июля.



Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59 (п. №2) до 20:00 19 июля.



Слободской район:

ул. Морозова, 5 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №4), пр. Петра Григоренко, 14 (п. №2) до 17:00 19 июля;

пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №4, стояк), ул. Костычева, 3 (п. №1), пр. Героев Сталинграда, 183 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 19 июля.



Холодногорский район:

ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 19 июля.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35-б (п. №4) до 17:00 19 июля.; пр. Победы, 78-а (стояк), пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк), 78-б (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №5, стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 58 (п. №3, стояк), ул. Архитекторов, 26 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №3, стояк) до 20:00 19 июля.

Напомним, 18 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.