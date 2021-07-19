19.07.2021 08:49 Рита Парфенова

ДТП под Харьковом: жуткое месиво из машин, есть погибший (фото)

В ДТП пострадали пять человек, в том числе 2-летний ребенок. Водитель позже скончался в больнице.



//kh.dsns.gov.ua

В воскресенье под Харьковом произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Через полчаса после полудня на автодороге Пещанка – Карловка – Полтава произошло столкновение автомобиля Renault Sandero под управлением 25-летнего водителя легковушки Dacia Logan, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

Водителя Dacia Logan зажало в салоне и самостоятельно выбраться он не мог. Пришлось обращаться за помощью к сотрудникам ГСЧС. Спасатели разрезали кузов автомобиля с помощью специнструмента, изъяли пострадавшего водителя из разбитой машины и передали медикам.

Всего в столкновении травмы получили пять человек: оба водителя и трое пассажирок автомобиля Dacia Logan 46, 20 и 2 лет. Все они были госпитализированы. Водитель Renault Sandero через некоторое время скончался в больнице.



Следователями Красноградского РОП по факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причина дорожно-транспортного происшествия.

Ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого, в котором пострадали пять человек.