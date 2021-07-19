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19.07.2021  09:13   

На Клочковский спуск пока лучше не ехать (видео)

Движение по Клочковскому спуску пока закрыто.


// РЕДПОСТ

Работы по установке нового Зоологического моста сдвинули сроки открытия движения на Клочковском спуске, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Напомним, движение планировалось возобновить с 22.00 18 июля, однако на данный момент там открыта лишь небольшая часть Клочковского спуска – можно заехать и припарковать машину.

Основного движения по Клочковскому спуску пока нет, оно откроется, скорее всего, после обеда или чуть позже.

Напомним, движение транспорта было закрыто с 16 июля для проведения работ по установке нового Зоологического моста. Металлическая конструкция уже установлена на постоянное место, осталось ее обшить и забетонировать.

Тэги:  движение, транспорт, харьков
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