19.07.2021 09:13

На Клочковский спуск пока лучше не ехать (видео)

Движение по Клочковскому спуску пока закрыто.



// РЕДПОСТ

Работы по установке нового Зоологического моста сдвинули сроки открытия движения на Клочковском спуске, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Напомним, движение планировалось возобновить с 22.00 18 июля, однако на данный момент там открыта лишь небольшая часть Клочковского спуска – можно заехать и припарковать машину.

Основного движения по Клочковскому спуску пока нет, оно откроется, скорее всего, после обеда или чуть позже.

Напомним, движение транспорта было закрыто с 16 июля для проведения работ по установке нового Зоологического моста. Металлическая конструкция уже установлена на постоянное место, осталось ее обшить и забетонировать.