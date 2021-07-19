На Клочковский спуск пока лучше не ехать (видео)

Движение по Клочковскому спуску пока закрыто.
Работы по установке нового Зоологического моста сдвинули сроки открытия движения на Клочковском спуске, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Напомним, движение планировалось возобновить с 22.00 18 июля, однако на данный момент там открыта лишь небольшая часть Клочковского спуска – можно заехать и припарковать машину.
Основного движения по Клочковскому спуску пока нет, оно откроется, скорее всего, после обеда или чуть позже.
Напомним, движение транспорта было закрыто с 16 июля для проведения работ по установке нового Зоологического моста. Металлическая конструкция уже установлена на постоянное место, осталось ее обшить и забетонировать.
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