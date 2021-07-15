Проезд по Клочковскому спуску будет закрыт: как ходят маршрутки

В Харькове продлили запрет проезда по Клочковскому спуску.
Движение транспорта по Клочковскому спуску, на участке от улицы Клочковской до проспекта Независимости, запрещается с 8:00 16 июля по 22:00 18 июля 2021 года, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамента инфраструктуры горсовета.
Необходимость перекрытия движения связана с проведением работ по реконструкции пешеходного моста по Клочковскому спуску.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Клочковской, Космической, Ромена Роллана и другим.
На время ремонтных работ по монтажу нового моста изменится схема движения некоторых харьковских маршруток.
Движение автобусов будет организовано следующим образом:
Ранее сообщалось, что движение транспорта по Клочковскому спуску будет запрещено с 8.00 9 июля по 8.00 16 июля.
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