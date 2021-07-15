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15.07.2021  10:59   Рита Парфенова

Проезд по Клочковскому спуску будет закрыт: как ходят маршрутки

В Харькове продлили запрет проезда по Клочковскому спуску.


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Движение транспорта по Клочковскому спуску, на участке от улицы Клочковской до проспекта Независимости, запрещается с 8:00 16 июля по 22:00 18 июля 2021 года, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамента инфраструктуры горсовета.

Необходимость перекрытия движения связана с проведением работ по реконструкции пешеходного моста по Клочковскому спуску.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Клочковской, Космической, Ромена Роллана и другим.

На время ремонтных работ по монтажу нового моста изменится схема движения некоторых харьковских маршруток.

Движение автобусов будет организовано следующим образом:

  • №№97е, 270: Новоивановский мост – ул. Клочковская – ул. Космическая – ул. Ромен Роллана – ул. Культуры – пр. Науки – площадь Свободы – ст. м. «Госпром»;
  • № 278: ул. Клочковская – ул. Космическая – ул. Ромен Роллана – пр. Независимости и далее по маршруту;
  • № 303: ул. Клочковская – ул. Космическая – ул. Ромен Роллана – ул. Культуры – пр. Науки – ст. м. «Научная».

Ранее сообщалось, что движение транспорта по Клочковскому спуску будет запрещено с 8.00 9 июля по 8.00 16 июля.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
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