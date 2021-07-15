Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 15 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом.
13 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 июля составляет 148 869 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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