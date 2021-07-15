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15.07.2021  10:41   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 15 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло два человека.

Коронавирус: статистика в Харькове на 15 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом.

13 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 июля составляет 148 869 человек.

Из них:

  • 3 571 летальных случая (за последние сутки умерло 2 человека);
  • 144 682 человек выздоровели (за сутки – 20 человек);
  • 616 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 1 человека).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 16 – жители Харьковского района (в том числе 13 харьковчан);
  • 2 – Изюмского;
  • 2 – Богодуховского;
  • 1 – Чугуевского.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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