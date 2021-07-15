15.07.2021 10:41 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 15 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло два человека.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом.



13 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 июля составляет 148 869 человек.



Из них:

3 571 летальных случая (за последние сутки умерло 2 человека);

144 682 человек выздоровели (за сутки – 20 человек);

616 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 1 человека).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

16 – жители Харьковского района (в том числе 13 харьковчан);

2 – Изюмского;

2 – Богодуховского;

1 – Чугуевского.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».