30.06.2021 18:19

В Харькове можно онлайн записаться на вакцинацию от COVID-19

В Харькове 1 июля открывается предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на гросовет, по информации Департамента здравоохранения, чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно перейти по ссылке helsi.me , выбрать один из доступных пунктов вакцинации в удобной поликлинике, забронировать дату и время, после чего будет отправлено sms-сообщение с подтверждением.

Данные о проведенной вакцинации, а также сообщение о необходимости получения следующей дозы будут отображаться в бесплатном мобильном приложении «Helsi» и электронном кабинете пользователя на сайте. Запись на прививки доступна для всех харьковчан в возрасте от 18 лет.

В департаменте также отметили, что прививка проводится вакциной «CoronaVac». Для быстрого прохождения процедуры желательно иметь подписанную с врачом декларацию в рамках реформы первичного звена здравоохранения. Прививки проводятся бесплатно каждый день.

Согласно государственному плану иммунизации населения от COVID-19, в Харькове работают 34 городских пункта вакцинации.

Напомним, ранее мы писали о том, что советует врачи относительного того, что нельзя делать после вакцинации.