30.06.2021 18:19
В Харькове можно онлайн записаться на вакцинацию от COVID-19
В Харькове 1 июля открывается предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
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Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на гросовет, по информации Департамента здравоохранения, чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно перейти по ссылке helsi.me
, выбрать один из доступных пунктов вакцинации в удобной поликлинике, забронировать дату и время, после чего будет отправлено sms-сообщение с подтверждением.
Данные о проведенной вакцинации, а также сообщение о необходимости получения следующей дозы будут отображаться в бесплатном мобильном приложении «Helsi» и электронном кабинете пользователя на сайте. Запись на прививки доступна для всех харьковчан в возрасте от 18 лет.
В департаменте также отметили, что прививка проводится вакциной «CoronaVac». Для быстрого прохождения процедуры желательно иметь подписанную с врачом декларацию в рамках реформы первичного звена здравоохранения. Прививки проводятся бесплатно каждый день.
Согласно государственному плану иммунизации населения от COVID-19, в Харькове работают 34 городских пункта вакцинации.
Напомним, ранее мы писали
о том, что советует врачи относительного того, что нельзя делать после вакцинации.
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