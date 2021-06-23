23.06.2021 16:25

Что нельзя делать после вакцинации? Советы врачей

В Украине продолжается кампания вакцинации против коронавируса. Но что делать после того, как человек сделал такую прививку?

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя главного врача Харьковской городской поликлиники №8 Наталья Танько, что вначале следует придерживаться некоторых правил, а именно:

не тереть, не давить, не чесать место прививки (в том числе и мочалкой);

температурно не воздействовать на место прививки (не переохлаждать и не перегревать, то есть воздержаться от походов в баню и сауну);

воздержаться от употребления алкоголя либо употреблять с осторожностью.

Этих правил, по словам замглавврача, следует придерживаться первые 3 дня после вакцинации. Такие предостережения важны, ведь именно вначале вакцина может вызывать аллергические реакции, а алкоголь, переохлаждение или перегрев может дать еще и сопроводительные реакции.

В Харьковской городской больнице №8 подчеркивают, что после прививки возможны некоторые побочные эффекты, а именно:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в суставах и мышцах;

увеличение лимфоузлов;

тошнота;

утомление;

бессонница.

Эти реакции нормальны для организма и проходят через несколько дней после вакцинации. Если дискомфорт или какие-то побочные реакции имеют затяжной эффект, врачи советуют обратиться в больницу.

Напомним, медикам, педагогам, военнослужащим и людям пожилого возраста делают прививки в 34-х кабинетах вакцинации. Один из них расположен в 20-й студенческой больнице.