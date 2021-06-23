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23.06.2021  16:25   

Что нельзя делать после вакцинации? Советы врачей

В Украине продолжается кампания вакцинации против коронавируса. Но что делать после того, как человек сделал такую прививку?

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Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  заместителя главного врача Харьковской городской поликлиники №8 Наталья Танько, что вначале следует придерживаться некоторых правил, а именно: 
 
  • не тереть, не давить, не чесать место прививки (в том числе и мочалкой);
  • температурно не воздействовать на место прививки (не переохлаждать и не перегревать, то есть воздержаться от походов в баню и сауну);
  • воздержаться от употребления алкоголя либо употреблять с осторожностью.
 
Этих правил, по словам замглавврача, следует придерживаться первые 3 дня после вакцинации. Такие предостережения важны, ведь именно вначале вакцина может вызывать аллергические реакции, а алкоголь, переохлаждение или перегрев может дать еще и сопроводительные реакции.
 
В Харьковской городской больнице №8 подчеркивают, что после прививки возможны некоторые побочные эффекты, а именно: 
  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб; 
  • головная боль, боль в суставах и мышцах;
  • увеличение лимфоузлов; 
  • тошнота; 
  • утомление; 
  • бессонница.
Эти реакции нормальны для организма и проходят  через несколько дней после вакцинации. Если дискомфорт или какие-то побочные реакции имеют затяжной эффект, врачи советуют обратиться в больницу.
 
Напомним, медикам, педагогам, военнослужащим и людям пожилого возраста делают прививки в 34-х кабинетах вакцинации. Один из них расположен в 20-й студенческой больнице.
Тэги:  вакцинация
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