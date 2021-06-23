23.06.2021 16:25
Что нельзя делать после вакцинации? Советы врачей
В Украине продолжается кампания вакцинации против коронавируса. Но что делать после того, как человек сделал такую прививку?
Как сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на заместителя главного врача Харьковской городской поликлиники №8 Наталья Танько, что вначале следует придерживаться некоторых правил, а именно:
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не тереть, не давить, не чесать место прививки (в том числе и мочалкой);
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температурно не воздействовать на место прививки (не переохлаждать и не перегревать, то есть воздержаться от походов в баню и сауну);
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воздержаться от употребления алкоголя либо употреблять с осторожностью.
Этих правил, по словам замглавврача, следует придерживаться первые 3 дня после вакцинации. Такие предостережения важны, ведь именно вначале вакцина может вызывать аллергические реакции, а алкоголь, переохлаждение или перегрев может дать еще и сопроводительные реакции.
В Харьковской городской больнице №8 подчеркивают, что после прививки возможны некоторые побочные эффекты, а именно:
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покраснение, боль, отек в месте инъекции;
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лихорадка или озноб;
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головная боль, боль в суставах и мышцах;
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увеличение лимфоузлов;
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тошнота;
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утомление;
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бессонница.
Эти реакции нормальны для организма и проходят через несколько дней после вакцинации. Если дискомфорт или какие-то побочные реакции имеют затяжной эффект, врачи советуют обратиться в больницу.
Напомним, медикам, педагогам, военнослужащим и людям пожилого возраста делают прививки
в 34-х кабинетах вакцинации. Один из них расположен в 20-й студенческой больнице.
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