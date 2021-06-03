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03.06.2021  09:39   

Как проходит ревакцинация в 20-й студенческой больнице (ВИДЕО)

Продолжается кампания по ревакцинации. Медикам, педагогам, военнослужащим и людям пожилого возраста проводят прививки в 34-х кабинетах вакцинации. Один из них расположен в 20-й студенческой больнице.

Ревакцинация в Харькове
 
20-я городская студенческая больница. Именно здесь базируется один из 34-х городских пунктов вакцинации, развернутых в Харькове в рамках кампании по иммунизации. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
С начала кампании по вакцинации только в этом пункте первую дозу получили 450 человек. Согласно положениям, прививки сделали вначале медикам, военным, педагогам и тем, кому за 70.
 
Пункт, который открыли в рамках подготовки харьковских городских учреждений к работе в условиях пандемии, прошел все проверки. В случае необходимости, отметил главный врач 20-й студенческой больницы, здесь готовы развернуть еще одну площадку для проведения вакцинации.
 
"На всякий случай мы приготовили второй кабинет. И подготовили еще одну бригаду. Потому что это не просто так, открыли кабинет, привели в соответствие бригаду. И дублирующие бригады, они приходят специальное обучение, получают сертификаты. Поэтому уже сейчас мы приготовили еще второй кабинет", - отметила  главврач Марина Бакуменко
 
Вместе с иммунизацией при амбулаторном отделении больницы, по рекомендации врача, пациентам проводят еще и анализ. Три минуты и результат экспресс-теста готов.
 
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове стали меньше болеть  коронавирусом.
Тэги:  харьков, ревакцинация
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