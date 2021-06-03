03.06.2021 09:39

Как проходит ревакцинация в 20-й студенческой больнице (ВИДЕО)

Продолжается кампания по ревакцинации. Медикам, педагогам, военнослужащим и людям пожилого возраста проводят прививки в 34-х кабинетах вакцинации. Один из них расположен в 20-й студенческой больнице.

20-я городская студенческая больница. Именно здесь базируется один из 34-х городских пунктов вакцинации, развернутых в Харькове в рамках кампании по иммунизации. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

С начала кампании по вакцинации только в этом пункте первую дозу получили 450 человек. Согласно положениям, прививки сделали вначале медикам, военным, педагогам и тем, кому за 70.

Пункт, который открыли в рамках подготовки харьковских городских учреждений к работе в условиях пандемии, прошел все проверки. В случае необходимости, отметил главный врач 20-й студенческой больницы, здесь готовы развернуть еще одну площадку для проведения вакцинации.

"На всякий случай мы приготовили второй кабинет. И подготовили еще одну бригаду. Потому что это не просто так, открыли кабинет, привели в соответствие бригаду. И дублирующие бригады, они приходят специальное обучение, получают сертификаты. Поэтому уже сейчас мы приготовили еще второй кабинет", - отметила главврач Марина Бакуменко

Вместе с иммунизацией при амбулаторном отделении больницы, по рекомендации врача, пациентам проводят еще и анализ. Три минуты и результат экспресс-теста готов.