05.07.2021 13:50

В Харькова прибыла партия вакцины Pfizer для ревакцинации харьковчан

Вакцинироваться ей смогут те граждане, которые уже получили первую дозу вакцины данного производителя.



Фото из интернета

Корреспонденту РЕДПОСТ в Харьковской городской поликлинике №8 подтвердили, что приступили к повторной вакцинации тех, кто получил первую дозу Pfizer. Также в медучреждении заявили, что даты поставок не были сорваны, ведь этим вопросом занимается не только городская и областная власти. Распределение вакцин регулируется непосредственно Министерством здравоохранения Украины.

Также отметим, что харьковские медучреждения получили инструкции, как действовать с вакциной AstraZeneca, если вторая вакцина введена раньше срока, либо позже. Вообще AstraZeneca рекомендуют вводить с интервалом 4-12 недель, однако ВОЗ акцентирует на более длительном интервале - 8-12 недель. Если вторая доза введена менее чем через 4 недели после первой, то нет необходимости повторять дозу. Если введение второй дозы непреднамеренно откладывается более чем на 12 недель, тогда укол следует сделать при первой же возможности. При этом, насколько максимально можно отложить введение второй дозы, в рекомендациях, которые получили врачи, информации нет.

Напомним, записаться на вакцинацию в Харькове теперь можно и через систему Helsi при условии регистрации и наличия персонального кабинета. После пациенту следует ожидать сообщения о приглашении на вакцинацию в установленный день и время, которые согласовываются с каждым отдельно.