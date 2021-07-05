05.07.2021 13:30 Рита Парфенова

К пьяному водителю на Салтовку вызвали оперативников

Водитель пытался откупиться от патрульных взяткой

200 долларов взятки предлагал правоохранителям нетрезвый водитель, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции.

Мужчину за рулем Hyundai Elantra остановили утром 5 июня на улице Героев Труда за нарушение правил дорожного движения.

Во время общения инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные сообщили мужчине, что составят административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения). После этого нарушитель предложил инспекторам взятку в сумме 200 долларов США.

Патрульные предупредили водителя об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу, но тот положил к документам две купюры номиналом 100 долларов США и пытался передать полицейским.

В итоге протокол за нетрезвое вождение все же был выписан и на место вызвана следственно-оперативная группа для производства по факту попытки предложения неправомерной выгоды.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, как на Холодной Горе правоохранители отказались от взятки в 100 долларов.