В понедельник днем на Холодной Горе правоохранители отказались от взятки в 100 долларов.
Инцидент произошел на улице Холодногорской, где патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль марки Volkswagen Bora, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Во время общения патрульные заметили, что водитель нетрезв. Мужчине сообщили, что на него будут составлены соответствующие административные материалы. В ответ водитель предложил решить вопрос за 100 долларов.
Нетрезвый собеседник не отреагировал на предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу, поэтому был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.
Всего же за минувшие сутки харьковские патрульные зафиксировали 7 фактов неправомерной выгоды.
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Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
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