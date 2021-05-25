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25.05.2021  13:57   

Пьяный водитель пытался откупиться от патрульных в Харькове

В понедельник днем на Холодной Горе правоохранители отказались от взятки в 100 долларов.


// Патрульная полиция

Патрульным предложили взятку

Инцидент произошел на улице Холодногорской, где патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль марки Volkswagen Bora, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Во время общения патрульные заметили, что водитель нетрезв. Мужчине сообщили, что на него будут составлены соответствующие административные материалы. В ответ водитель предложил решить вопрос за 100 долларов.

Нетрезвый собеседник не отреагировал на предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу, поэтому был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.

Всего же  за минувшие сутки харьковские патрульные зафиксировали 7 фактов неправомерной выгоды.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пьяный водитель, патрульные, харьков, взятка
 
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