25.05.2021 13:57

Пьяный водитель пытался откупиться от патрульных в Харькове

В понедельник днем на Холодной Горе правоохранители отказались от взятки в 100 долларов.



// Патрульная полиция

Инцидент произошел на улице Холодногорской, где патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль марки Volkswagen Bora, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Во время общения патрульные заметили, что водитель нетрезв. Мужчине сообщили, что на него будут составлены соответствующие административные материалы. В ответ водитель предложил решить вопрос за 100 долларов.



Нетрезвый собеседник не отреагировал на предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу, поэтому был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.

Всего же за минувшие сутки харьковские патрульные зафиксировали 7 фактов неправомерной выгоды.