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25.05.2021  13:34   

В ТРЦ "Никольский" после пожара спасатели проведут противопожарные учения

Исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов сегодня, 25 мая, поручил ГСЧС провести учения в ТРЦ «Никольский».


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. На аппаратном совещании в мэрии Игорь Терехов отметил, что сотрудники ГУ ГСЧС в Харьковской области обязаны проверить работу гидрантов, пожарной сигнализации, средств пожаротушения, а также провести с персоналом ТРЦ  учения по возможным путям эвакуации. Кроме того, он дал задание проверить работу сетей КП «Харьковводоканал». 
 
«От того, насколько в торговом центре соблюдены все меры пожарной безопасности, зависят безопасность и жизнь людей»,- Игорь Терехов
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что вечером, 24 мая, в ТРЦ «Никольский» произошел пожар. По информации спасателей, горели остатки строительного мусора на открытой лоджии на 3-м надземном уровне здания. Площадь пожара составила около 4 кв.м. 
 
Тэги:  трц "никольский", пожар, учения
 
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