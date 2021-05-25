В ТРЦ "Никольский" после пожара спасатели проведут противопожарные учения

Исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов сегодня, 25 мая, поручил ГСЧС провести учения в ТРЦ «Никольский».
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
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