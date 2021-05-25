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25.05.2021  08:20   

Пожар в ТРЦ Nikolsky: в центре Харькова эвакуировали 200 человек (ВИДЕО, ФОТО)

Неофициальная версия пожара – кто-то бросил непогашенный окурок.

В одиннадцатом часу вечера 24 мая в ТРЦ Nikolsky на улице Пушкинской, 2а произошло очередное ЧП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На открытой лоджии на 3-м надземном уровне снаружи здания загорелись остатки строительного мусора. Площадь пожара составила около 4 кв.м.

Несмотря на небольшую площадь пожара, дым быстро распространился по площадям торгового центра.

Персонал начал эвакуацию посетителей до прибытия пожарных. Всего из здания было выведено около 200 человек.

Получив вызов на пожар в 22:26, на тушение выезжали два оперативных отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и одно отделение на автолестнице.

В 22:37 пожар локализован, а в 22:42 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

По словам очевидцев, Nikolsky закрыт до утра. После ликвидации пожара посетителей запускали по 10 человек, чтобы они могли забрать свои вещи.

Напомним, в субботу, 22 мая, РЕДПОСТ сообщал о происшествии ТРЦ Nikolsky. По одной версии, центр заминировали, по второй – на крыше был пожар.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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