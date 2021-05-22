22.05.2021 22:30

ТЦ "Никольский" второй раз за сутки "минируют". Второй день после открытия (ВИДЕО)

Об этом стало известно от пользователей соцсетей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев на месте происшествия. Свидетели сообщают, что в ТЦ Никольский несколько часов уже искали бомбу, но так ничего и не нашли. Другие посетители центра утверждают, что на ресепшене им сообщили об эвакуации только Мультиплекса, в то время как торговый центр работает.

Очевидцы, находившиеся в кинотеатре, пишут, что всех вывели из кинотеатра. Аварийного выхода нет, вывели попросту на балкон. "Самое обидное, что всех вывели за 10 минут до конца фильма", - говорится в сообщении.Также они шутят, что "по ходу у кого-то очень пригорело из-за очередей в H&M".

Одновременно с этим появилась информация о пожаре на крыше. Но подтверждений пока этому нет.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, правоохранители вычислили 15-летнего харьковчанина, который ради развлечения "заминировал" медучреждение по проспекту Любви Малой.