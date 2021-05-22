Об этом стало известно от пользователей соцсетей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев на месте происшествия. Свидетели сообщают, что в ТЦ Никольский несколько часов уже искали бомбу, но так ничего и не нашли. Другие посетители центра утверждают, что на ресепшене им сообщили об эвакуации только Мультиплекса, в то время как торговый центр работает.
Очевидцы, находившиеся в кинотеатре, пишут, что всех вывели из кинотеатра. Аварийного выхода нет, вывели попросту на балкон. "Самое обидное, что всех вывели за 10 минут до конца фильма", - говорится в сообщении.Также они шутят, что "по ходу у кого-то очень пригорело из-за очередей в H&M".
Одновременно с этим появилась информация о пожаре на крыше. Но подтверждений пока этому нет.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, правоохранители вычислили 15-летнего харьковчанина, который ради развлечения "заминировал" медучреждение по проспекту Любви Малой.
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