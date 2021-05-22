Об этом сообщают очевидцы, которые опубликовали видео в социальных сетях и добавляют, что парни были пьяны.
Происшествие произошло на перекресте улиц Плехановской и Молочной. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев инцидента.
На кадрах двое нетрезвых, по словам пассажиров, один из двух молодых парней с нецензурной бранью набросились на вагоноважатую. Он возмущались, что та не сообщила, что состав едет в депо на Новожаново. Его товарищ пытался сдержать своего друга, но это ему не удалось. В итоге хулиган выбил стекло в вагоне трамвая и в кабине вагоновожатой и скрылся с другом в неизвестном направлении.
На место происшествия был вызван наряд полиции. На данный момент проводятся разбирательства.
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