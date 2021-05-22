Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове неадекват выбил стекла в трамвае за то, что тот ехал в депо (ВИДЕО)
22.05.2021  23:23   

В Харькове неадекват выбил стекла в трамвае за то, что тот ехал в депо (ВИДЕО)

Об этом сообщают очевидцы, которые опубликовали видео в социальных сетях и добавляют, что парни были пьяны.

Происшествие произошло на перекресте улиц Плехановской и Молочной. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев инцидента.

На кадрах двое нетрезвых, по словам пассажиров, один из двух молодых парней с нецензурной бранью набросились на вагоноважатую. Он возмущались, что та не сообщила, что состав едет в депо на Новожаново. Его товарищ пытался сдержать своего друга, но это ему не удалось. В итоге хулиган выбил стекло в вагоне трамвая и в кабине вагоновожатой и скрылся с другом в неизвестном направлении.

На место происшествия был вызван наряд полиции. На данный момент проводятся разбирательства.

Тэги:  харьков, трамвай, неадекват
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 24 мая 23.05 Общество Остановил поток транспорта. В Харькове мужчина спас от смерти маленького ежа (ВИДЕО) 22.05 Криминал и происшествия "Пламя высотой в три метра". На центральном проспекте Харькова на ходу загорелось авто (ВИДЕО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 