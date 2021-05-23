23.05.2021 09:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 23 мая

Оглянитесь вокруг: чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен, решая любой вопрос, будет похож на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Овен рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия «думать» и «усложнять» находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Овен готов продемонстрировать во всей красе, вызывая недовольство окружающих.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Тельцу шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может ему пригодиться, поэтому Тельцу не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если Близнецы захотят произвести впечатление на окружающих, их главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, – о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика – любые науки, которые помогут Близнецам блеснуть умом, им рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет настроен третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета… Ничего не поделаешь – ему в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Рак на скорую руку не затеял крупную перестановку мебели или даже ремонт!



Лев (24 июля – 23 августа)

Вся энергия Льва рискует уйти в разговоры, открывающие перед ним тайны Вселенной. День склоняет его к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека… Возможно, Лев встретит людей, с которыми сможет на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В Деве проснется финансист! Ее мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Дева посвятит этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, она произведет на свет отличный план, который поможет ей неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Деве создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок поможет Деве не прогадать.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будут опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, они захотят узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сами Весы не будут таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего они хотят. Такая практика окажется эффективной: Весам будет сопутствовать успех.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме – если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Он будет способен отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Скорпион четко знал, что он делает и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Скорпион будет готов осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Скорпиона во все детали, им же хуже – придется все делать самим.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому «продвинутому» общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет Стрельца, призывая его вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог способен все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела – это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды склоняют Козерога, согласно поговорке «Семь раз отмерь». Не важно, о чем идет речь, – о крупном событии в его жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав любое действие заранее, Козерог обречет его на успех!



Водолей (21 января – 19 февраля)

В разговорах Водолей то и дело может проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять его скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды советуют Водолею выбраться куда-нибудь, где у него есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Водолею, как глоток свежего воздуха!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Даже если Рыбы не слишком любят интеллектуальные дискуссии, они могут сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Рыбы хотели бы встретиться с противником, с которым их точки зрения полностью противоположны, ну а если нет – они готовы спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Рыбы настолько уверены в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.