23.05.2021 09:00

23 мая – День морской пехоты Украины

Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.

Раньше День морской пехоты в Украине отмечали 16 ноября. Дату изменили на 23 мая не просто так – в этот день в 1918 году гетман Украинского государства Павел Скоропадский издал приказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

Об этом в прошлом году на праздновании 100-летия морской пехоты заявил президент Петр Порошенко.



«Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий указ», - сообщил Порошенко.



Еще одним подарком пехотинцам стали синие береты. «С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны, как штормовое Черное и Азовское море. Сохраняя черные береты на почетных местах дома и в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новом мундире», - заявил Президент.



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Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания – Международный день черепахи.



Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми.



В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.



В последние годы День черепахи отмечается не только в тех уголках земного шара, где водятся эти животные, но и во многих других странах мира. В этот день люди стараются исключить из своего рациона блюда из черепах, а из обихода – предметы быта, сделанные из их панциря (гребни, шкатулки и т.д.). Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением.



Также в этот день...



В 1707 году родился Карл Линней, шведский врач и натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира.



1733 – родился Франц Антон Месмер, австрийский врач, предшественник методов современного гипноза.



1879 – Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете. Он был одним из первых русских и первым в мире писателем, удостоенным такой чести. По мнению ректората, правдиво написанные Тургеневым картины жизни крестьян сыграли чрезвычайно важную роль в отмене крепостного права в России.



1904 – в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.



1910 – родился Арти Шо (настоящее имя Артур Аршавский), Американский джазовый кларнетист, дирижёр, композитор и писатель, один из крупнейших музыкантов «эры свинга».



1921 – родился Григорий Чухрай, кинорежиссер («Сорок первый», «Баллада о солдате»).



1925 – родился Джошуа Ледерберг, американский генетик, академик Национальной АН США, член Лондонского королевского общества, ректор Рокфеллеровского университета, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1958 года «за фундаментальные исследования организации генетического материала у бактерий», открывшие пути современным технологиям контролируемого изменения генетического кода бактерий с целью выработки биохимических агентов с заранее заданными свойствами.



1930 – родился Виталий Вульф, критик, театровед, телеведущий («Серебряный шар»).



1934 – родился Роберт Муг, пионер электронной музыки, известен как создатель синтезатора.



1951 – родился Анатолий Карпов, выдающийся шахматист, заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер, 12-й чемпион мира, президент Международной ассоциации фондов мира, 10-кратный обладатель «Шахматного Оскара».



1959 – родилась Лариса Гузеева, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ.



1969 – состоялась первая в истории рок-опера – «Томми» (группа The Who).



1980 – в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика «Сияние», поставленный по роману Стивена Кинга и с Джеком Николсоном в главной роли.



1984 – главный врач США объявил пассивное курение вредным для здоровья.



1987 – в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию «Голос Америки».



1988 – прощание Мишеля Платини с большим футболом.



1994 – фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале.



1997 – на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Затерянный мир» – продолжение «Парка Юрского периода».



2000 – Бьорк получила в Каннах звание лучшей актрисы за свою дебютную роль в фильме «Танцующая во тьме».



2004 – стал известен список победителей в основных номинациях Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» получил документальный фильм «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура. С 1956 года это – первый неигровой фильм, который удостоили такой чести. Картина – яростное обличение президента Джорджа Буша.



2006 – Сербия признает результаты референдума о суверенитете Черногории.



Именины отмечают: Василий, Кирилл, Симон, Таисия.