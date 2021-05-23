Главная Новости Харькова Общество Остановил поток транспорта. В Харькове мужчина спас от смерти маленького ежа (ВИДЕО)
23.05.2021  09:52   

Остановил поток транспорта. В Харькове мужчина спас от смерти маленького ежа (ВИДЕО)

Видео спасения млекопитающего опубликовали в телеграмм-канале Харьков1654.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев. Они сообщают, что все произошло в районе гостиницы "Меркурий" по улице Харьковских Дивизий.

На кадрах, опубликованных в сети, можно заметить ежа, который находится на проезжей части на разделительной линии. Мужчина, проезжая мимо, заметил маленького ежа на проезжей части. Опасаясь за его жизнь, он вышел из своего авто, надел перчатки  и, остановив поток транспорта, отнес животное в безопасное место.

Пользователи соцсетей в целом положительно отнеслись к данному событию, но многие комментаторы сообщили, что ежи являются переносчиками бешенства.  

В свою очередь, от всей редакции РЕДПОСТ мы хотели бы поблагодарить незнакомца за спасение "колючего комочка".

Тэги:  спасение, еж, харьков
 
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