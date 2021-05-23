23.05.2021 10:06

Евровидение-2021. Кто дал больше всего баллов украинцам

Победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2021" стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Представители же Украины, группа Go_A, заняли пятое место. Отметим, что по неизвестным причинам жюри разных стран давали украинцам не слишком высокие баллы. Только от жюри Литвы Украина получила 12 баллов. Остальные же либо вообще не ставили ни одного балла, либо давали от 1 до 8. По итогу, от жюри Украина получила 97 баллов от жюри и 267 от телезрителей

А вот зрители конкурса с мнением жюри совсем не согласились и отдали в итоге Go_A один из самых высоких баллов, а именно 267. И по результатам оценок зрителей мы оказались на втором месте. В сумме с баллами жюри — Украина заняла почетное пятое место.

Напомним, что в этом году международный песенный конкурс "Евровидение-2021" проходил в Роттердаме, Нидерланды. Конкурс здесь прошел благодаря победе Дункана Лоуренса в 2019-м. Как известно, в 2020-м конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году организаторы его все же организовали, однако с соблюдением определенных условий. Так, в зрительном зале Ahoy Arena находилось всего 3,5 тысячи зрителей, а участники каждые 48 часов сдавали тест на коронавирус.