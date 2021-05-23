Сообщение о пожаре в садовом сообществе возле села Докучаевск поступило пожарным 22 мая вечером.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.
На место прибыли 2 оперативные отделения 25-й пожарной части из Харькова. По словам спасателей, огнем был полностью охвачен один из дачных домов.
61-летний хозяин дома самостоятельно пытался погасить огонь, но в результате этого получил ожоги тела. С ожогами он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
По предварительным данным причиной ее возникновения могло стать короткое замыкание электрической сети.
Ранее сообщалось, что в Киевском районе произошел пожар в гаражном боксе. Горели домашние вещи и моторный отсек автомобиля ВАЗ-2109. Во время тушения пожара пострадал 56-летний мужчина, который получил ожоги верхних дыхательных путей..
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Оглянитесь вокруг: чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В выходные – 22 и 23 мая – погоду будет определять поле повышенного давления. Синоптики обещают теплую и сухую погоду.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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