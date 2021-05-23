23.05.2021 10:56

Под Харьковом мужчина, спасая свой дом, получил многочисленные ожоги тела (ФОТО)

Сообщение о пожаре в садовом сообществе возле села Докучаевск поступило пожарным 22 мая вечером.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.



На место прибыли 2 оперативные отделения 25-й пожарной части из Харькова. По словам спасателей, огнем был полностью охвачен один из дачных домов.

61-летний хозяин дома самостоятельно пытался погасить огонь, но в результате этого получил ожоги тела. С ожогами он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По предварительным данным причиной ее возникновения могло стать короткое замыкание электрической сети.

Ранее сообщалось, что в Киевском районе произошел пожар в гаражном боксе. Горели домашние вещи и моторный отсек автомобиля ВАЗ-2109. Во время тушения пожара пострадал 56-летний мужчина, который получил ожоги верхних дыхательных путей..