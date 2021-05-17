Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове во время пожара в гараже автолюбитель получил ожоги горла (ФОТО)
17.05.2021  10:04   

В Харькове во время пожара в гараже автолюбитель получил ожоги горла (ФОТО)

Пожар вызван нарушениями техники безопасности.

Днем 16 мая возник пожар в ожном из гаражей на бульваре Садовый, 1 в Киевском районе города.

В три часа дня вызвали спасателей, на тушение прибыло два отделения службы спасения на автоцистернах.

Оказалось, что в гаражном боксе на площади около 5 кв.м горели домашние вещи и моторный отсек автомобиля ВАЗ-2109 1989 года выпуска.

Во время тушения пожара пострадал 56-летний мужчина, который получил ожоги верхних дыхательных путей. От дальнейшей госпитализации он отказался.

20 минут понадобилось пожарным, чтобы уротить огонь, сам пожар был потушей за час.

Причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при работе с электроинструментом.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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