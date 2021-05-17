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17.05.2021  09:42   

В центре Харькова создадут карту умерших от СПИДа харьковчан

Акция, посвященная Дню памяти умерших от СПИДа, пройдет 17 мая на площади Свободы.

Международный день памяти людей, умерших от СПИДа

Желающие почтить память людей, умерших от СПИДа, соберутся в 13.00 на площади Свободы перед сквером с фонтаном, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов акции.

Акция приурочена к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа, который проходит ежегодно в третье воскресенье мая. Впервые его отметили в 1983 году, его символом стала красная лента.

За последние четыре года от СПИДа умер 301 харьковчанин. Все они символично буду отмечены на инсталляции красными лентами.

Кроме инсталляции, на месте акции будет работать мобильная лаборатория, где каждый желающий сможет сделать экспресс-тест и получить информационные материалы о том, как уберечься от СПИДа.


 

Тэги:  спид, акция, харьков
 
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