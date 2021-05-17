Акция, посвященная Дню памяти умерших от СПИДа, пройдет 17 мая на площади Свободы.
Желающие почтить память людей, умерших от СПИДа, соберутся в 13.00 на площади Свободы перед сквером с фонтаном, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов акции.
Акция приурочена к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа, который проходит ежегодно в третье воскресенье мая. Впервые его отметили в 1983 году, его символом стала красная лента.
За последние четыре года от СПИДа умер 301 харьковчанин. Все они символично буду отмечены на инсталляции красными лентами.
Кроме инсталляции, на месте акции будет работать мобильная лаборатория, где каждый желающий сможет сделать экспресс-тест и получить информационные материалы о том, как уберечься от СПИДа.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, найдите с оппонентом общие интересы, установив личный контакт.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
17 мая 1991 года стало важным и знаменательным в жизни всех пользователей Всемирной Паутины: появился первый интернет-сервер.
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