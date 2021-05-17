17.05.2021 09:23

Служба газа перекрыла на месяц движение по улице Раевской в Харькове

Движение транспорта по улице Раевской, на участке от ул. Проспектной к дому №14, запрещено .с 17 мая по 15 июня.



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Запрет движения связан с необходимостью проведения работ АО «Харьковгоргаз», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Объезд закрытого участка осуществляется по улицам: Проспектной, Каринской, Щепкина и другим прилегающим улицам.

Напомним, в связи с реконструкцией тепловой сети движение транспорта по Григорьевскому шоссе, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Камской, запрещается с 8.00 17 мая до 1 октября 2021 года.