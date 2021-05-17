17.05.2021 09:14

Где в Харькове не будет воды 17 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 33 (п. №2, стояк) до 20:00 17 мая.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №1, стояк), Салтовское шоссе, 59/1 (п. №2) до 20:00 17 мая.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 18 мая.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №1, стояк) до 20:00 17 мая.



Холодногорский район:

ул. Ильинская, 61 (п. №5, стояк), ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №3,4) до 20:00 17 мая.



Шевченковский район:

пр. Победы, 72-г (п. №3), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №2), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17 мая.



