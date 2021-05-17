17.05.2021 08:50

18 мая в Харьковском историческом музее свободный вход и бесплатные экскурсии

Во вторник, 18 мая, в Харьковском историческом музее имени М.Ф. Сумцова состоится День музеев «Музейный чудесный с Украиной в сердце».



// РЕДПОСТ

В честь Дня музеев посетители смогут бесплатно посетить посетить все выставки (кроме экспозиции «Слобожане») и принять участие в экскурсиях, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Исторический музей.

Музей будет работать по специальному графику с 12:00 до 19:00.



Расписание экскурсий:



«Величие подвига народного 1939-1945» (вход на экспозицию только с экскурсоводом, группа до 10 человек). Экскурсии - 12:15, 15:15, 16:45, 18:45



«От восстановления к перестройке 1943-1991» (экскурсионная группа до 10 человек). Экскурсии - 13:15, 14:45, 17:15



«Калейдоскоп музейных сокровищ» (экскурсионная группа до 10 человек). Экскурсии - 12:45, 14:15, 16:00, 18:45



«Будянский краски» (экскурсионная группа до 10 человек). Экскурсии - 15:45, 17:45



«Присягу дважды не дают» (вход на экспозицию только с экскурсоводом, группа до 10 человек). Экскурсии - 13:45, 17:30



«Аланы, хазары, болгары?» (Экскурсионная группа до 10 человек). Экскурсии - 13:00, 14:30, 16:15



«Кондитерка и Ко» (экскурсионная группа до 10 человек). Экскурсии - 12:30, 18:30



«Слобожане» (вход на экспозицию только с экскурсоводом, группа до 10 человек). Экскурсии - 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:00 (стоимость билета 35/25, стоимость экскурсии - 150 грн)



Также часть мероприятий музей устроит в онлайн-формате на платформе Zoom. Расписание лекций с адресами конференций представлено на сайте музея.