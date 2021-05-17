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17.05.2021  08:50   

18 мая в Харьковском историческом музее свободный вход и бесплатные экскурсии

Во вторник, 18 мая, в Харьковском историческом музее имени М.Ф. Сумцова состоится День музеев «Музейный чудесный с Украиной в сердце».


// РЕДПОСТ

В честь Дня музеев посетители смогут бесплатно посетить посетить все выставки (кроме экспозиции «Слобожане») и принять участие в экскурсиях, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Исторический музей.

Музей будет работать по специальному графику с 12:00 до 19:00.

Расписание экскурсий:

«Величие подвига народного 1939-1945» (вход на экспозицию только с экскурсоводом, группа до 10 человек). Экскурсии - 12:15, 15:15, 16:45, 18:45

«От восстановления к перестройке 1943-1991» (экскурсионная группа до 10 человек). Экскурсии - 13:15, 14:45, 17:15

«Калейдоскоп музейных сокровищ» (экскурсионная группа до 10 человек). Экскурсии - 12:45, 14:15, 16:00, 18:45

«Будянский краски» (экскурсионная группа до 10 человек). Экскурсии - 15:45, 17:45

«Присягу дважды не дают» (вход на экспозицию только с экскурсоводом, группа до 10 человек). Экскурсии - 13:45, 17:30

«Аланы, хазары, болгары?» (Экскурсионная группа до 10 человек). Экскурсии - 13:00, 14:30, 16:15

«Кондитерка и Ко» (экскурсионная группа до 10 человек). Экскурсии - 12:30, 18:30

«Слобожане» (вход на экспозицию только с экскурсоводом, группа до 10 человек). Экскурсии - 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:00 (стоимость билета 35/25, стоимость экскурсии - 150 грн)

Также часть мероприятий музей устроит в онлайн-формате на платформе Zoom. Расписание лекций с адресами конференций представлено на сайте музея.

Источник:   Исторический музей
 Тэги:  музей, исторический, харьков, день музеев
 
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