Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове закладчик, пойманный на горячем, предложил полиции взятку
17.05.2021  08:23   

В Харькове закладчик, пойманный на горячем, предложил полиции взятку

Инцидент произошел в выходные на Салтовке.

Утром воскресенья внимание патрульных привлек мужчина, который постоянно оглядывался. Заметив правоохранителей, он достал из кармана столовый нож и бросился бежать, об этом РЕДПОСТУ сообщили в Патрульной полиции.

При более тесном общении с копами убегавший сообщил, что у него при себе свертки с наркотическими веществами, которые он распространяет через "закладки". И предложил тысячу долларов за свободу.

Патрульные от взятки отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу.

При осмотре вещей мужчины следователи обнаружили и изъяли 10 свертков с кристаллическим веществом. Также наркораспространитель указал места, где уже заложил закладки, попутно сообщив, что хранит дома еще около 50 граммов синтетических наркотиков.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, закладка, взятка, полиция, харьков
 
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