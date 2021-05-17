17.05.2021 08:23

В Харькове закладчик, пойманный на горячем, предложил полиции взятку

Инцидент произошел в выходные на Салтовке.

Утром воскресенья внимание патрульных привлек мужчина, который постоянно оглядывался. Заметив правоохранителей, он достал из кармана столовый нож и бросился бежать, об этом РЕДПОСТУ сообщили в Патрульной полиции.

При более тесном общении с копами убегавший сообщил, что у него при себе свертки с наркотическими веществами, которые он распространяет через "закладки". И предложил тысячу долларов за свободу.

Патрульные от взятки отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу.

При осмотре вещей мужчины следователи обнаружили и изъяли 10 свертков с кристаллическим веществом. Также наркораспространитель указал места, где уже заложил закладки, попутно сообщив, что хранит дома еще около 50 граммов синтетических наркотиков.