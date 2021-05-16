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16.05.2021  15:17   

По Григорьевскому шоссе в Харькове до 1 октября запрещается движение транспорта

Движение транспорта по Григорьевскому шоссе, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Камской, запрещается с 8.00 17 мая до 1 октября 2021 года.


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Запрет движения связан с реконструкцией тепловой сети, сообщили РЕДПОСТУ в Департаменте инфраструктуры.

Объезд закрытого участка будет организовано по прилегающим улицам: Петра Болбочана, Полтавский Шлях, Дудинской, Камской и другим прилегающим улицам.

Также на период ремонтных работ, с 17 мая до 1 октября, некоторые автобусные маршруты изменят путь следования.

Движение автобусов будет организовано следующим образом:

№№2е, 25, 43е, 67е, 75е, 209е, 220е, 237е, 299е: при выезде из конечного остановочного пункта «Холодная гора», который расположен по ул. Полтавский Шлях на пассажирском терминале, выезд с которого регулируется светофорным объектом, будет осуществляться поворот налево на ул. Полтавский шлях в сторону ул. Холодногорской и далее по маршруту;

№№282е, 302: ул. Полтавский Шлях, разворот на перекрестке ул. Полтавский Шлях – ул. Холодногорская, заезд на пассажирский терминал и далее по маршруту.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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