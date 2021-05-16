15 мая на стадионе «Металлист» в Харькове установлен рекорд по посещаемости матчей 22-го чемпионата Украины.
Матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги «Металл» – «Балканы» пришли посмотреть 12 тысяч 356 зрителей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Спортивный Харьков.
Это новый рекорд посещаемости матчей в этом сезоне среди всех лиг.
Напомним, в матче 15 мая на стадионе «Металлист» харьковский «Металл» победил зарянские «Балканы» со счетом 3:1.
Кстати, предыдущий рекорд также был установлен на матче с участием «Металла». В матче 14-го тура против черкасского «Днепра» на трибунах собрались 8 тысяч 648 болельщиков.
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С 2018 года 16 мая отмечается Международный день света.
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