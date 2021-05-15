15.05.2021 19:08

Футбол. Металл победил Балканы со счетом 3:1

В воскресенье, 15 мая, на стадионе «Металлист» прошел матч 22-го тура чемпионата Второй лиги между харьковским «Металлом» и зарянскими «Балканами».



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ФК «Металл» выиграл матч и досрочно получил золотые медали второй лиги Чемпионата Украины, сообщает «РЕДПОСТ» с места событий.

Уже на 3 минуте харьковчане открыли счет.

Поскольку Харьков вышел из красной зоны карантина, на матч пустили болельщиков, и даже через 20 минут после начала игры в кассы стадиона стояли очереди желающих попасть на матч.

Первый тайм матча «Металл» – «Балканы» закончился со счетом 2:0.



Второй тайм завершился со счетом 3:1 в пользу харьковчан. «Балканам» удалось забить гол на последних минутах игры.