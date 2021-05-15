Главная Новости Спорт Футбол. Металл победил Балканы со счетом 3:1
15.05.2021  19:08   

Футбол. Металл победил Балканы со счетом 3:1

В воскресенье, 15 мая, на стадионе «Металлист» прошел матч 22-го тура чемпионата Второй лиги между харьковским «Металлом» и зарянскими «Балканами».


// Telegram

футбольный матч металлист балканы

ФК «Металл» выиграл матч и досрочно получил золотые медали второй лиги Чемпионата Украины, сообщает «РЕДПОСТ» с места событий.

Уже на 3 минуте харьковчане открыли счет.

Поскольку Харьков вышел из красной зоны карантина, на матч пустили болельщиков, и даже через 20 минут после начала игры в кассы стадиона стояли очереди желающих попасть на матч.

Первый тайм матча «Металл» – «Балканы» закончился со счетом 2:0.

Второй тайм завершился со счетом 3:1 в пользу харьковчан. «Балканам» удалось забить гол на последних минутах игры.

Фотогалерея

Тэги:  футбол, металл, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.05 Спорт Спорт на выходных: куда стоит сходить в Харькове 08.05 Спорт Футбол. Харьковский "Металл" в шаге от первой лиги 04.05 Спорт Футбол. Триумфальная победа харьковчанок (ФОТО, ВИДЕО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 