В воскресенье, 15 мая, на стадионе «Металлист» прошел матч 22-го тура чемпионата Второй лиги между харьковским «Металлом» и зарянскими «Балканами».
ФК «Металл» выиграл матч и досрочно получил золотые медали второй лиги Чемпионата Украины, сообщает «РЕДПОСТ» с места событий.
Уже на 3 минуте харьковчане открыли счет.
Поскольку Харьков вышел из красной зоны карантина, на матч пустили болельщиков, и даже через 20 минут после начала игры в кассы стадиона стояли очереди желающих попасть на матч.
Первый тайм матча «Металл» – «Балканы» закончился со счетом 2:0.
Второй тайм завершился со счетом 3:1 в пользу харьковчан. «Балканам» удалось забить гол на последних минутах игры.
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