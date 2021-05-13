13.05.2021 18:48

Полумарафон: в воскресенье нельзя будет проехать по ряду улиц Харькова

В связи с традиционным кроссом в Харькове на ряде улиц перекроют движение.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по пр. Науки, на участке от пр. Независимости до ул. Отакара Яроша при движении в сторону ул. Ахсарова, будет запрещено с 8:00 до 14:00 в воскресенье, 16 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением Харьковского полумарафона.

В то же время будет разрешено движение транспорта по пр. Науки, на участке от ул. Отакара Яроша до пр. Независимости при движении к пл. Свободы, а также пропуск транспорта через пр. Науки на перекрестках с ул. Культуры и ул. Космической.

Также с 8:00 до 14:00 16 мая будет запрещено движение транспорта по ул. Новгородской, на участке от пр. Науки до ул. Юрия Шевелева, и по ул. Отакара Яроша, на участке от пр. Науки до ул. Балакирева.

Кроме того, с 8:00 до 14:00 16 мая будет запрещено движение транспорта по пр. Науки, на участке от ул. Отакара Яроша до ул. Ахсарова. При этом будет разрешен проезд транспорта через пр. Науки на перекрестках с ул. 23 Августа и ул. Ахсарова.

В связи с проведением полумарафона, с 8:00 до 14:00 16 мая направление движения некоторых автобусов изменится следующим образом:

№20э: - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Балакирева и далее по маршруту;

№33э: - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская (круг троллейбусов);

№55э: - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы и далее по маршруту;

№119э: - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Ахсарова и далее по маршруту;

№263э: - ул. Деревянко - ул. Ахсарова и далее по маршруту;

№282э: - пр. Победы (круг трамвая) - пр. Победы - ул. Клочковская и далее по маршруту;

№303э: - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пл. Свободы - ст. м. «Госпром» (в обратном направлении - пл. Свободы - спуск Клочковский).

Также с 8:00 до 14:00 16 мая маршруты движения некоторых троллейбусов будут изменены следующим образом:

№2 (часть): разворотный круг «Пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - разворотный круг «Пр. Победы»;

(часть): разворотный круг «Пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - ул. Тринклера - пл. Свободы - ст. м. «Госпром» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская.

№18: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - разворотный круг «Ул. Клочковская».