Сегодняшний полумарафон в Харькове в очередной раз подтвердил наш статус спортивной столицы Украины.
Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил в своем Телеграм-канале.
«Харьков – самый спортивный город Украины. Не случайно наши ребята и девушки входят в состав национальной сборной во всех без исключения видах спорта. Скоро они будут представлять страну летней Олимпиаде в Токио.
Есть такая статистика – за всю историю летней Олимпиады в играх принимали участие 203 спортсмена из Харькова, которые в общей сложности завоевали 44 медали. 21 золотую, 9 серебряных и 14 бронзовых.
Не меньше, чем олимпийскими достижениями, я горжусь успехами города в развитии физкультуры, массового спорта. Сегодняшний полумарафон в Харькове в очередной раз подтвердил наш статус спортивной столицы Украины. Море участников, очень хорошие результаты на дистанциях 21 и 10 км. И это несмотря на жаркую погоду.
А в забеге на “семейную” дистанцию 1 км, в которой вместе с родителями бежали и маленькие детки, уверен, участвовали наши будущие олимпийские чемпионы.
Поздравляю победителей и всех участников. Горжусь нашим городом и нашими людьми», – написал он.
Звезды будут провоцировать неуёмное желание одним махом разобраться с делами. Не сопротивляетесь этому порыву: день хорош, чтобы довести до конца ранее начатое.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
С 2018 года 16 мая отмечается Международный день света.
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