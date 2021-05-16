Главная Новости Спорт Игорь Терехов выразил уверенность, что на семейной дистанции Харьковского полумарафона бежали будущие олимпийские чемпионы
16.05.2021  19:01   

Игорь Терехов выразил уверенность, что на семейной дистанции Харьковского полумарафона бежали будущие олимпийские чемпионы

Сегодняшний полумарафон в Харькове в очередной раз подтвердил наш статус спортивной столицы Украины.


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Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил в своем Телеграм-канале.

«Харьков – самый спортивный город Украины. Не случайно наши ребята и девушки входят в состав национальной сборной во всех без исключения видах спорта. Скоро они будут представлять страну летней Олимпиаде в Токио.

Есть такая статистика – за всю историю летней Олимпиады в играх принимали участие 203 спортсмена из Харькова, которые в общей сложности завоевали 44 медали. 21 золотую, 9 серебряных и 14 бронзовых.

Не меньше, чем олимпийскими достижениями, я горжусь успехами города в развитии физкультуры, массового спорта. Сегодняшний полумарафон в Харькове в очередной раз подтвердил наш статус спортивной столицы Украины. Море участников, очень хорошие результаты на дистанциях 21 и 10 км. И это несмотря на жаркую погоду.

А в забеге на “семейную” дистанцию 1 км, в которой вместе с родителями бежали и маленькие детки, уверен, участвовали наши будущие олимпийские чемпионы.

Поздравляю победителей и всех участников. Горжусь нашим городом и нашими людьми», – написал он.

Тэги:  терехов, полумарафон, харьков
 
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