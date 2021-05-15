15.05.2021 21:21

На заправках переcтали продавать некоторые марки бензина

Кабинет министров Украины 14 мая принял решение о введении государственного регулирования розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и развития сельского хозяйства Украины.



«Кабмин принял постановление, которым ввел предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина. Продавцы топлива должны учитывать эту надбавку при установлении розничной цены на топливо, которое реализуется через сеть АЗС», — говорится в сообщении.



Предельный уровень торговой надбавки установлен в следующих размерах:

не более 7 гривен (включая НДС) на 1 литр для дизельного топлива;

не более 5 гривен (включая НДС) на 1 литр для автомобильных бензинов.

В субботу некоторые сети заправок приостановили реализацию отдельных марок топлива.

Иак, в официальном заявлении АЗК ОККО говорится, что «с 15 мая, в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, вcтановленою Кабинетом Министров на май, является убыточным для сети.

По информации о дальнейших решение АЗК ОККО следите на заправках на официальном сайте и в соцсетях компании».

Это же позиции отсутствуют и на заправках WOG