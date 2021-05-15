15.05.2021 22:24

В Харькове прошел показ мод для спасения реки (ФОТО)

В парке Зеленый гай на берегу реки Студенок прошел показ одежды харьковского дизайнера Светланы Голосной. Целью мероприятия было привлечение внимания к экологической катастрофе малой реки Студенок, которая превращена в свалку.

С помощью эпатажных фэшн-образов коллекция рассказывает историю о столкновении человека и природы. Основной посыл показа - природа беззащитна перед антропогенным воздействием. Но если плохо ей, то плохо и человеку. Коллекция выполнена из вторичных материалов, что также поддерживает идею бережного отношения к природе.