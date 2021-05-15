В парке Зеленый гай на берегу реки Студенок прошел показ одежды харьковского дизайнера Светланы Голосной. Целью мероприятия было привлечение внимания к экологической катастрофе малой реки Студенок, которая превращена в свалку.
С помощью эпатажных фэшн-образов коллекция рассказывает историю о столкновении человека и природы. Основной посыл показа - природа беззащитна перед антропогенным воздействием. Но если плохо ей, то плохо и человеку. Коллекция выполнена из вторичных материалов, что также поддерживает идею бережного отношения к природе.
Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее.
В выходные синоптики обещают до 30 градусов тепла и преимущественно солнечную погоду.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
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