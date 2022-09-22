22.09.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Фахівці назвали суму збитків, яку завдали окупанти довкіллю у Харківській області

Фахівці Державної екологічної інспекції провели огляд Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічу інспекцію України.

Повідомляється, що 21 вересня фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області спільно із військовими Івано-Франківського ДФТГ N4 «Захід» здійснили виїзд на звільнені території Харківської області, а саме Чугуївський та Ізюмський райони, які були під окупацією з початку повномасштабного вторгнення і зазнали найбільших руйнувань.

Під час поїздки були оглянуті об’єкти, що найбільше постраждали від збройної агресії росії. Так, у результаті проведених заходів визначені першочергові напрями роботи з фіксування, документування та розрахунку збитків, завданих довкіллю загарбниками.

«Інформуємо, що наразі державними інспекторами вже здійснено розрахунок шкоди, завданої війною довкіллю Харківщині, на загальну суму понад 78,5 млрд гривень, і відповідно до отриманих цифр, левова частка збитків припадає на земельні ресурси нашої держави, що постраждали через засмічення земель та забруднення ґрунтів.

Держекоінспекція продовжує свою роботу, щоб притягнути ворога до відповідальності. Працюємо на перемогу!»,- розповіли в Держекоінспекції.

Нагадаємо, у Харківській області ексгумували тіло людини, вбитої окупантами