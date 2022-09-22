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22.09.2022  13:17   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 22 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 22 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 30 легкових авто;
  • «Грушів» - 15 легкових авто;
  • «Краківець» - 50 легкових авто;
  • «Шегині» - 15 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  25 легкових авто, 2 автобуси.

Угорщина:

  • «Тиса» - 20 легкових авто, 6 автобусів.

Румунія:

  • «Порубне» - 40 легкових авто.

Нагадуємо, на звільненій теріторії Харківської області продовжують ліквідовувати наслідки бойових дій на дорогах державного значення.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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