22.09.2022 13:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти зруйнували щонайменше 270 споруд релігійних спільнот України

Ворог нищів релігійні спільноти в Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що за інформацією Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, з 24 лютого по 20 вересня 2022 року щонайменше 270 релігійних споруд у 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок збройного нападу росії.

Зруйновано, зокрема, церкви, мечеті, синагоги, Зали Царства, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України. 5 із 270 ушкоджених внаслідок атаки рф споруд – мусульманські, 5 – юдейські, решта 260 – християнські.

30 належать протестантським спільнотам, 21 – Православній Церкві України (ПЦУ), чотири – Римсько-Католицькій Церкві (РКЦ), три – Українській Греко-Католицькій Церкві (УГКЦ). 66 споруд належать спільнотам Свідків Єгови.

52% (136 об’єктів) із 260 ушкоджених християнських споруд, що були повністю або частково зруйновані внаслідок нападу росії, належать Українській Православній Церкві (УПЦ).

Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд у Донецькій (67) та Луганській (58) областях. Після них ‒ Київська (43) та Харківська (35) області.

Нагадаємо, фахівці назвали суму збитків , яку завдали окупанти довкіллю у Харківській області.