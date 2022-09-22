    
Главная Новини Харкова Суспільство Окупанти зруйнували щонайменше 270 споруд релігійних спільнот України
22.09.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти зруйнували щонайменше 270 споруд релігійних спільнот України

Ворог нищів релігійні спільноти в Україні.

Окупти руйнували церкви в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що за інформацією Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, з 24 лютого по 20 вересня 2022 року щонайменше 270 релігійних споруд у 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок збройного нападу росії. 
 
Зруйновано, зокрема, церкви, мечеті, синагоги, Зали Царства, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України. 5 із 270 ушкоджених внаслідок атаки рф споруд – мусульманські, 5 – юдейські, решта 260 – християнські.
 
30 належать протестантським спільнотам, 21 – Православній Церкві України (ПЦУ), чотири – Римсько-Католицькій Церкві (РКЦ), три – Українській Греко-Католицькій Церкві (УГКЦ). 66 споруд належать спільнотам Свідків Єгови.
 
52% (136 об’єктів) із 260 ушкоджених християнських споруд, що були повністю або частково зруйновані внаслідок нападу росії, належать Українській Православній Церкві (УПЦ). 
 
Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд у Донецькій (67) та Луганській (58) областях. Після них ‒ Київська (43) та Харківська (35) області.
 
зруйновані церкви України
 
Нагадаємо, фахівці назвали суму збитків, яку завдали окупанти довкіллю у Харківській області.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.09 Надзвичайні події Окупанти в Харківській області скидали авіабомби на житлові будинки 22.09 Армія Героїв Азовсталі звільнено з полону 22.09 Надзвичайні події Автомобіль наїхав на протитанкову міну: у Харківобленерго розповіли про трагедію
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 