22.09.2022 13:55 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі розпочали ремонт газових мереж

Фахівці проводять ремонт та обстеження газових мереж у місті Ізюм Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Повідомляється, що трасу газогонів перевіряють на наявність мін сапери ДСНС. За ними газовики обслідують газові мережі на наявність витоків.

Наразі обстежуються газопроводи високого тиску. Протягом дня вдалось ліквідувати два суттєвих розриви на трубах, спричинених рашистським бомбардуванням.

Враховуючи масштаби руйнувань, відновлення інфраструктури Ізюму - найскладніша задача, яку вже розпочали поетапно виконувати газовики АТ «Харківгаз».

«Ремонтні роботи на інфраструктурних об‘єктах проводяться в Золочівській та Печенізькій громад області. Внаслідок удару агросора в Печенізькій громаді, пошкоджено дві ділянки поліетиленових розподільних газопроводів. В Золочівській громаді ремонтуються пошкоджені газопроводи будинків та ділянки розподільної системи. В Слатине, після виконаних ремонтів, випробовуються на щільність газопроводи високого тиску»,- розповіли в АТ «Харківгаз».