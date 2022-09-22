22.09.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова відновлюють водопостачання

Фахівці проводять ремонтні роботи у Новобаварському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 21вересня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 12 пошкоджень на водоводах та упорядкували 8 оглядових колодязів.

Зокрема, у Новобаварському районі бригади АВР капітально відремонтували три ділянки на трубопроводах холодного водопостачання.

«Комплекс відновлювальних заходів було проведено на водопровідних магістралях на вул. Світло Шахтаря, вул. Колонній та вул. Надії у сел. Пісочин. Враховуючи те, що ремонтні роботи на трубопроводах довелося виконувати з відключенням мешканців від водопостачання, напередодні склали чіткий план дій. Досвідчені районні бригади усунули пошкодження у найкоротші терміни, після чого в обов'язковому порядку впорядкували території», - зазначив начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Сьогодні ремонтниками Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення відновлювальних робіт на 16 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Всі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз значно зросли», - наголошують на КП «Харківводоканал».