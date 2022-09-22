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22.09.2022  12:23   Рита Парфенова

У Харкові відновили газопостачання в зруйнований ракетою будинок (фото)

У будинку у Холодногірському районі Харкова, який 21 вересня обстріляли окупанти, підключили газ.

Новини Харкова: в зруйнований ракетою будинок відновили газопостачання

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджений вимикаючий пристрій та відновили газопостачання будинку у Холодногірському районі, передає РЕДПОСТ з посиланням на міську раду,

Як повідомили у компанії, внаслідок обстрілу Холодногірського району було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок та комунікації в ньому. Спеціалісти оперативно замінили пошкоджені газові системи та вимикаючий пристрій на новий, після чого перевірили внутрішньобудинкові газопроводи на щільність та герметичність і, згідно з правилами безпеки, поновили газопостачання в уцілілих під’їздах.

Новини Харкова: в зруйнований ракетою будинок відновили газопостачання

У під’їзді, зруйнованому ворожим обстрілом, продовжують працювати служби ДСНС.

Нагадаємо, близько другої години ночі 21 вересня ворожого обстрілу зазнали житлові забудови у Холодногірському районі Харкова.
 
Новини Харкова: в зруйнований ракетою будинок відновили газопостачання

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  газ, харьков, агрессия россии
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