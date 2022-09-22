22.09.2022 12:23 Рита Парфенова

У Харкові відновили газопостачання в зруйнований ракетою будинок (фото)

У будинку у Холодногірському районі Харкова, який 21 вересня обстріляли окупанти, підключили газ.

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджений вимикаючий пристрій та відновили газопостачання будинку у Холодногірському районі, передає РЕДПОСТ з посиланням на міську раду,



Як повідомили у компанії, внаслідок обстрілу Холодногірського району було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок та комунікації в ньому. Спеціалісти оперативно замінили пошкоджені газові системи та вимикаючий пристрій на новий, після чого перевірили внутрішньобудинкові газопроводи на щільність та герметичність і, згідно з правилами безпеки, поновили газопостачання в уцілілих під’їздах.





У під’їзді, зруйнованому ворожим обстрілом, продовжують працювати служби ДСНС.

Нагадаємо, близько другої години ночі 21 вересня ворожого обстрілу зазнали житлові забудови у Холодногірському районі Харкова.