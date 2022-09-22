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22.09.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували тіло людини, вбитої окупантами

У селі Макарове зафіксували злочин окупантів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 5 травня 2022 року в окупованому на той час селі Макарове Золочівської об’єднаної територіальної громади військовослужбовець рф застрелив 68-річного місцевого мешканця, який йшов вулицею села.
 
Вбивство сталося на очах брата загиблого, який бачив здалеку, як окупант здійснив кілька пострілів.
 
Попередньо встановлено, що військовослужбовець стріляв з автоматичної зброї з прицілом – спочатку по ногах чоловіка, а потім вистрілив йому в спину.
 
Тіло загиблого направлено до судово-медичної установи для проведення судово-медичної експертизи.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, під час відновлення електропостачання під Харковом на мині підірвалися три чоловіка.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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