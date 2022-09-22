22.09.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували тіло людини, вбитої окупантами

У селі Макарове зафіксували злочин окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 5 травня 2022 року в окупованому на той час селі Макарове Золочівської об’єднаної територіальної громади військовослужбовець рф застрелив 68-річного місцевого мешканця, який йшов вулицею села.

Вбивство сталося на очах брата загиблого, який бачив здалеку, як окупант здійснив кілька пострілів.

Попередньо встановлено, що військовослужбовець стріляв з автоматичної зброї з прицілом – спочатку по ногах чоловіка, а потім вистрілив йому в спину.

Тіло загиблого направлено до судово-медичної установи для проведення судово-медичної експертизи.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під час відновлення електропостачання під Харковом на мині підірвалися три чоловіка.