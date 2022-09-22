    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під час відновлення електропостачання під Харковом на мині підірвалися три чоловіка: є загиблий
22.09.2022  10:00   Рита Парфенова

Під час відновлення електропостачання під Харковом на мині підірвалися три чоловіка: є загиблий

Трагедія сталася 21 вересня біля села Гракове Чугуївського району

мина

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 22 вересня, передає РЕДПОСТ.

«Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні 2 співробітників "Харківобленерго" та 1 співробіник ДСНС», – розповів він.

Внаслідок підриву на міні в Чугуївському районі отримав поранення несумісні з життям начальник високовольтних ліній електропередач Харківської РЄС. Чоловіку було 47 років.

За словами голови ХОВА, одна людина зангинула, двоє госпіталізовані з пораненнями.

Нагадаємо, у Чугуєві відновили електропостачання після ракетного удару.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, чугуев, агресия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.09 Надзвичайні події Більше тисячі вибухонебезпечних предметів знешкодили на деокупованих територіях Харківської області 19.09 Надзвичайні події Шість людей підірвалися на мінах на деокупованих територіях Харківщини 07.08 Надзвичайні події Два чоловіка підірвалися на мінах у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 