22.09.2022 10:00 Рита Парфенова

Під час відновлення електропостачання під Харковом на мині підірвалися три чоловіка: є загиблий

Трагедія сталася 21 вересня біля села Гракове Чугуївського району

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 22 вересня, передає РЕДПОСТ.

«Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні 2 співробітників "Харківобленерго" та 1 співробіник ДСНС», – розповів він.

Внаслідок підриву на міні в Чугуївському районі отримав поранення несумісні з життям начальник високовольтних ліній електропередач Харківської РЄС. Чоловіку було 47 років.



За словами голови ХОВА, одна людина зангинула, двоє госпіталізовані з пораненнями.



Нагадаємо, у Чугуєві відновили електропостачання після ракетного удару.