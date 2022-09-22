Під час відновлення електропостачання під Харковом на мині підірвалися три чоловіка: є загиблий

Трагедія сталася 21 вересня біля села Гракове Чугуївського району
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 22 вересня, передає РЕДПОСТ.
«Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні 2 співробітників "Харківобленерго" та 1 співробіник ДСНС», – розповів він.
Внаслідок підриву на міні в Чугуївському районі отримав поранення несумісні з життям начальник високовольтних ліній електропередач Харківської РЄС. Чоловіку було 47 років.
За словами голови ХОВА, одна людина зангинула, двоє госпіталізовані з пораненнями.
Нагадаємо, у Чугуєві відновили електропостачання після ракетного удару.
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