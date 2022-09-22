22.09.2022 10:27 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 100 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 232 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 310 395 осіб. Одужало 301 491 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1800 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у всіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 128 осіб (із них 100 - мешканці міста Харкова). 47 осіб захворіли у Богодухівському, 43 - в Лозівському, 7 - у Чугуївському, 5 - в Куп’янському, 1 - у Красноградському, 1 - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 21 вересня.