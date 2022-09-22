22.09.2022 10:57 Рита Парфенова

На зруйновану окупантами Північну Салтовку місяць повертали газопостачання

Спеціалісти АТ «Харківміськгаз» повернули газопостачання мешканцям мікрорайону «Салтівка-3».

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на газопостачальну компанію, роботи на газових мережах в одному з найбільш постраждалих мікрорайонів Харкова тривали близько місяця через великі масштаби руйнувань від обстрілів російських окупантів.



Фахівці щодня міняли кожну пошкоджену ділянку на газопроводах, заварювали тисячі отворів від уламків, іноді повністю переносили газопроводи для їхньої стійкої та безпечної роботи.



«Щоразу ворог намагався нашкодити і цілився у вже відремонтовані ділянки, але фахівці «Харківміськгазу» доклали всіх зусиль для їх відновлення. Зараз газовики повернули газопостачання близько трьом тисячам сімей у вцілілих оселях на «Салтівці-3», – зазначили в компанії.

Нагадаємо, у П'ятихатках відновили знищений ворожими обстрілами водовід.