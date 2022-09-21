21.09.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

У П'ятихатках відновили знищений ворожими обстрілами водовід

Фахівці переклали понад 80 метрів зруйнованих обстрілами трубопроводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що служба водопровідних мереж селища П'ятихатки комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» переклали понад 80 м зруйнованих обстрілами трубопроводів.

«Селище П'ятихатки зазнавало дуже інтенсивних обстрілів, зруйновано житлові будинки, споруди, значно постраждали й мережі водопостачання. У лютому та березні, коли ще стояла морозна погода, наші фахівці займалися лише відключенням води, щоб запобігти розморожуванню труб та зберегти від заливання будинки та об'єкти. Але, з настанням тепла, не дивлячись на ворожу агресію, що продовжується, розпочали планування заходів з підготовки нашого господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період. На обслуговуванні бригади знаходиться понад 15 км мереж, 203 оглядових колодязів та 120 пожежних гідрантів, а також понад 270 запірних засувок», – зазначив Віталій Коваленко.

За його словами, роботи з ремонту зруйнованих трубопроводів ведемо комплексно, одночасно чистимо та відновлюємо оглядові колодязі, міняємо агрегати та перевіряємо пожежні гідранти.

«Крім технічних оглядів і ревізій завершили відновлення 81 м мереж на двох зруйнованих ділянках по вулиці Академічній після прямих влучень снарядів. На даний момент ведемо перекладку ще однієї ділянки водоводу, що постраждала. Після обстрілів та вибухів обсяг ремонтів дуже великий, у тому числі значні земляні та підготовчі роботи, але до кінця тижня плануємо завершити реконструкцію та відновити водопостачання», - наголосив Віталій Коваленко.

Начальник служби водопровідних мереж селища П'ятихатки поінформував, що в зоні відповідальності бригади знаходиться і подання води до селища Лісне, де водогін зруйнований практично повністю і поки що відновленню не підлягає. Щоб не залишати мешканців без води, прийнято рішення двічі на тиждень робити доставку автоцистерною.