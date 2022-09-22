Общий анализ крови: кому его нужно сдавать и зачем?

22.09.2022 09:49

Общий анализ крови в Николаб - один из наиболее распространенных методов лабораторного исследования. Его результаты позволяют лечащему врачу сделать выводы об общем состоянии организма пациента, чтобы подобрать наиболее эффективные методы дальнейшей диагностики заболевания.

В каких случаях нужен общий анализ крови?

Общий анализ крови назначается при:

аллергических реакциях;

воспалительных процессах в организме;

головокружениях, головных болях;

повышенной температуре тела;

общей слабости.

Общий анализ крови играет важную роль не только на стадии диагностики заболевания, но и при последующем лечении, а также в процессе мониторинга выздоровления.

Как подготовиться к забору крови?

У здорового человека состав крови может слегка меняться в течение дня из-за пищи, физических и эмоциональных нагрузок. Для того чтобы получить объективные результаты анализа, сдавать его нужно утром, натощак. За 4 часа до забора крови рекомендуется отказаться не только от пищи, но и от напитков - кофе, чая, соков. За 10-15 часов до процедуры следует отдохнуть, расслабиться. За пару дней до посещения лаборатории лучше отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи.

Как проводится забор крови для анализа?

Здесь , в Николаб, для общего анализа крови проводится забор образца из вены. Капиллярная кровь (забор которой производится из пальца) содержит межклеточную жидкость, лимфу, разрушенные клетки, что может негативно сказаться на точности результатов исследования.

Как “расшифровать” результаты общего анализа крови?