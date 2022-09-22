Общий анализ крови: кому его нужно сдавать и зачем?

Общий анализ крови в Николаб
- один из наиболее распространенных методов лабораторного исследования. Его результаты позволяют лечащему врачу сделать выводы об общем состоянии организма пациента, чтобы подобрать наиболее эффективные методы дальнейшей диагностики заболевания.
В каких случаях нужен общий анализ крови?
Общий анализ крови назначается при:
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аллергических реакциях;
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воспалительных процессах в организме;
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головокружениях, головных болях;
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повышенной температуре тела;
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общей слабости.
Общий анализ крови играет важную роль не только на стадии диагностики заболевания, но и при последующем лечении, а также в процессе мониторинга выздоровления.
Как подготовиться к забору крови?
У здорового человека состав крови может слегка меняться в течение дня из-за пищи, физических и эмоциональных нагрузок. Для того чтобы получить объективные результаты анализа, сдавать его нужно утром, натощак. За 4 часа до забора крови рекомендуется отказаться не только от пищи, но и от напитков - кофе, чая, соков. За 10-15 часов до процедуры следует отдохнуть, расслабиться. За пару дней до посещения лаборатории лучше отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи.
Как проводится забор крови для анализа?
Здесь
, в Николаб, для общего анализа крови проводится забор образца из вены. Капиллярная кровь (забор которой производится из пальца) содержит межклеточную жидкость, лимфу, разрушенные клетки, что может негативно сказаться на точности результатов исследования.
Как “расшифровать” результаты общего анализа крови?
Единой нормы показателей при общем анализе крови не существует - нормальные значения разнятся для мужчин и женщин, молодых и пожилых, здоровых людей и людей с хроническими заболеваниями. Потому правильно “расшифровать” результаты лабораторного исследования может только доктор. При росте концентрации лейкоцитов он может определить наличие инфекции или воспалительного процесса, а при снижении их уровня - диагностировать аутоиммунный процесс или поражение костного мозга. Определенные изменения в концентрации эритроцитов укажут специалисту на наличие новообразований или заболевания почек. Повышение уровня гемоглобина позволит диагностировать обезвоживание, а его снижение - анемию. Более детальную информацию о значении тех или иных показателей анализа крови можно получить по ссылке nikolab.com.ua/prices/1081-2/
. Однако, важно помнить, что верно интерпретировать результаты с учетом физиологических показателей пациента может лишь человек с медицинским образованием и соответствующим опытом.