22.09.2022 09:37 Рита Парфенова

Окупанти вдруге обстріляли гаражі у Харкові (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки вечірнього обстрілу одного районів Харкова.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

21 вересня близько 21:30 години окупанти обстріляли Київський район м. Харкова.



Снаряд влучив у гаражний кооператив, який раніше вже зазнавав обстрілів з боку російської армії. Внаслідок обстрілу відбулось займання площею майже 200 кв. м: повністю зруйновано 10 гаражів, пошкоджено автомобіль.



Правоохоронці виявили та вилучили металеві уламки від ракетного пристрою, які будуть направлені для відповідних експертних досліджень.





За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня виникла пожежа після чергового обстрілу по житловому масиву Київського району міста Харкова.