Після вечірнього обстрілу Харкова гасили пожежу в гаражному кооперативі (фото)

Увечері 21 вересня виникла пожежа після чергового обстрілу по житловому масиву Київського району міста Харкова.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, пожежа сталася на території гаражного кооперативу. Горіли 7 гаражів на площі 200 кв.м.
Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС.
В результаті обстрілу за попередніми даними постраждалих немає.
Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 21 по 22 вересня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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