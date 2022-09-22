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22.09.2022  08:30   Рита Парфенова

Після вечірнього обстрілу Харкова гасили пожежу в гаражному кооперативі (фото)

Увечері 21 вересня виникла пожежа після чергового обстрілу по житловому масиву Київського району міста Харкова.

Пожар на территории гаражного кооператива в Киевском районе Харькова после обстрела 22 сентября

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, пожежа сталася на території гаражного кооперативу. Горіли 7 гаражів на площі 200 кв.м.

Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС.

Пожар на территории гаражного кооператива в Киевском районе Харькова после обстрела 22 сентября

В  результаті обстрілу за попередніми даними постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 21 по 22 вересня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Пожар на территории гаражного кооператива в Киевском районе Харькова после обстрела 22 сентября

Пожар на территории гаражного кооператива в Киевском районе Харькова после обстрела 22 сентября

Пожар на территории гаражного кооператива в Киевском районе Харькова после обстрела 22 сентября

Пожар на территории гаражного кооператива в Киевском районе Харькова после обстрела 22 сентября

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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