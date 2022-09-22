22.09.2022 08:30 Рита Парфенова

Після вечірнього обстрілу Харкова гасили пожежу в гаражному кооперативі (фото)

Увечері 21 вересня виникла пожежа після чергового обстрілу по житловому масиву Київського району міста Харкова.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, пожежа сталася на території гаражного кооперативу. Горіли 7 гаражів на площі 200 кв.м.



Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС.





В результаті обстрілу за попередніми даними постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 21 по 22 вересня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.